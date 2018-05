Siamo una vetrina per le star e gli "indipendenti"

Per il rock e il pop Milano è soprattutto un palcoscenico. Ogni anno passano di qui le più grosse star internazionali e italiane e anche nei prossimi mesi le occasioni importanti non mancheranno.

A partire dall'estate sono in programma tre grossi festival. Gli IDays a giugno, nel nuovo spazio dell'Area Expo (con Pearl Jam, Liam Gallagher, Noel Gallagher, Queens of the Stone Age, Offspring), il Milano Summer Festival tra giugno e luglio all'Ippodromo (Marylin Manson, Santana, Iron Maiden, Alice in Chains, Alanis Morissette) e Milano Rocks a settembre sempre all'Area Expo (Imagine Dragons, Thirty Seconds to Mars). Il 7 luglio nello stesso parco è in programma il primo live italiano di Eminem. Anche se il concerto più atteso, visto l'entusiasmo dei fan, sarà quello di J-Ax e Fedez (nella foto) il primo giugno a San Siro. Per quanto riguarda la scena milanese, le novità non sono molte. I Ministri, molto attesi all'Alcatraz nella data di aprile, sono su piazza dal 2003. È milanese l'ultimo grande gruppo alternativo italiano, gli Afterhours: passati ad aprile al Forum di Assago hanno festeggiato 30 anni di carriera. Suonare a Milano è un traguardo anche per i nomi della scena indie: Levante, Dente, Brunori Sas. A maggio infine, al Circolo Magnolia, la 14esima edizione del Mi Ami Festival, tradizionale ritrovo degli artisti italiani di ambito indipendente.