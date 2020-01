Il sindaco Sala dichiara guerra alle sigarette: "Stop al fumo all'aperto"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha dichiarato guerra alle sigarette. " Entro il 2030 non permetteremo di fumare all'aperto in città ", ha annunciato il primo cittadino. Ma non è tutto. Già, perché Beppe Sala ha promesso di realizzare a breve anche un'altra misura. " Da subito, anche alle fermate dell'autobus e in coda per i servizi non si potrà fumare ", ha affermato il numero uno di Palazzo Marino spiegando che, secondo alcuni studi, il fumo è una delle cause che contribuiscono allo sforamento dei livelli di inquinamento in città.

Il provvedimento è stato inserito all'interno del Regolamento Aria-Clima, che sarà discusso prossimamente dal Consiglio comunale e che spera sia approvato entro marzo. Il sindaco Sala ha inoltre spiegato che il possibile stop alle sigarette potrebbe essere introdotto " attraverso un'ordinanza, se viene approvato il regolamento che conterrà regole su tanti aspetti, perché il vero rischio è che si riduca " la questione ambientale " a traffico e riscaldamento, ma c'è altro ".

Nel mirino del primo cittadino quindi, non solo le sigarette ma anche i fuochi d'artificio e i forni a legna delle pizzerie. Dalle analisi effettuate dal Comune sarebbe infatti emerso " che i maggiori responsabili dell'inquinamento sono il fumo, le pizzerie con i forni a legna e gli ambulanti che mantengono ancora i motori a benzina accesi ". Grande attenzione quindi ai livelli di inquinamento e impegno per mettere a punto misure che riguardano i temi ambientali. Il problema dell'aria e dello smog a Milano è " una delle questioni più frustranti per me ", ha ammesso il primo cittadino, promettendo di intervenire anche sulla questione dei riscaldamenti. L'obiettivo, con l'aiuto delle banche, è che " tutti gli edifici del Comune entro il mio mandato abbandonino il gasolio oppure avviino la gara per toglierlo. Prometto che non ce ne sarà nemmeno uno ".