Smog, a Milano superato il livello stabilito. Stop ai diesel Euro 4 e riscaldamenti non oltre i 19 gradi

Dal 30 novembre al 5 dicembre le polveri sottili, a Milano, hanno superato il livello consentito (di 50 microgrammi). E i dati, registrati per quattro giorni consecutivi, hanno spinto a far scattare il blocco dei veicoli diesel Euro 4. A stabilirlo sono state le rilevazioni dell'Arpa, che hanno avviato le misure temporanee previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Tutte le limitazioni

Il divieto, per tutti i veicoli privati diesel Euro 4, sarà valido tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30 e riguarderà anche la proibizione di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni, negli esercizi commerciali e di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (con classe emissiva fino a due stelle compresa).

I tempi del blocco

Una nota di Palazzo Marino ha fatto sapere che le limitazioni al traffico resteranno in vigore fino a quando i valori non rientreranno nella norma per due giorni consecutivi.