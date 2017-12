Sosta, caccia grossa ai furbi

Un centinaio di vigili in più in servizio in centro. Con quaranta pattuglie di rinforzo lungo gli assi commerciali principali ovvero corso Buenos Aires, corso Vercelli, corso Genova e corso Magenta. Obiettivo: contrastare la sosta selvaggia e il carico scarico merci senza regole nei giorni che precedono le Feste. Come se non bastasse al consueto traffico da shopping si aggiungono i cantieri di M4 che attraversano la Cerchia dei Bastioni da est a ovest.

A complicare la situazione la sosta abusiva negli stalli per il cario scarico merci, che costringono i furgoni che riforniscono i 7368 negozi del centro a parcheggiare in seconda fila.