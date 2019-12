Sotto l'albero di Natale mettete un regalo inatteso

Viviana Persiani

Se il giorno di Natale è un momento di gioia per tutti (o quasi), arrivarci non è un percorso altrettanto felice. I regali da fare, infatti, diventano, per molti, un vero problema. Anche perché cravatte e cinture non possono finire sempre, ogni anno, sotto l'albero del destinatario. Occorre trovare qualcosa di inaspettato che possa sorprendere, positivamente. Più facile a dirsi che a farsi. Ecco allora che regalare un piccolo abbonamento per andare a vedere uno, due spettacoli, o una parte di stagione teatrale, potrebbe essere la scelta giusta. E se il nostro amico o parente non fosse mai stato a teatro e non ne sia un frequentatore? Poco importa, perché vedrete che il vostro regalo sarà doppiamente apprezzato. Quando si entra in una sala teatrale, magari a distanza di anni dall'ultima volta in cui ci si è stati, ci si immerge in un'esperienza unica. Anche se si è in età matura, ci si emozionerà come bambini.

Già l'atmosfera che precede l'inizio, con le maschere che accompagnano al loro posto gli spettatori, le signore vestite da gran festa, gli uomini eleganti, ti dà l'idea di essere a un appuntamento diverso dal solito. Il momento del buio in sala, il sipario che si apre, il pulviscolo che viaggia dal palcoscenico verso la vostra poltrona, sono i passaggi di un rito che, ogni sera, in tutte le sale milanesi, si compie da decine di anni. Entra il primo attore in scena e voi, rapiti anche dalle scenografie, sempre coinvolgenti, vi lasciate catturare dalle sue prime parole.

Mettetevi nei suoi panni. Dal vivo, senza la possibilità di rifare la scena, deve affrontare un pubblico competente cercando di dare, ad ogni performance, la stessa vitalità e carica della sera precedente.

Quando si entra in scena, l'artista deve dimenticare la propria vita, con i suoi problemi lasciati nelle quinte, e assumere quella del suo personaggio, calandosi, magari, in un'epoca diversa, snaturando il proprio carattere. È un'arte che non tutti posseggono perché si fa presto a dire di essere degli attori, ma solo quando si affronta, per tante serate e dal vivo, un pubblico reale, superandone la prova, lo si può affermare con cognizione di causa. Gli atti si succedono, le vicende raccontate vi entrano dentro. E, dopo il finale, è bello vedere i protagonisti venire a ricevere i meritati applausi, dal vivo, spesso prolungati, perché chi ha calpestato, anche solo come amatore, il palcoscenico, sa che cosa ci sia dietro a una esibizione teatrale. Ore e ore di prove, di studio della parte, di trucco e parrucco, di minuzioso lavoro dietro le quinte delle tante persone che fanno parte del cast tecnico. Nulla si improvvisa, soprattutto quando si deve affrontare, viso a viso, un pubblico pagante. E allora, che cosa aspettate? In questo focus troverete varie opportunità per regalare un'emozione a teatro. Gli spettacoli sono suggestivi, le location storiche, gli attori bravissimi. Mancate solo voi. E se non sapete a chi donare un simile tesoro, fatevi un bel regalo e compratevelo per voi. Il vostro Natale sarà davvero speciale.