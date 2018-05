Spacciatori e rapine ma in via Pisani multe ai negozianti

I portici di via Vittor Pisani trasformati in centro di accoglienza a cielo aperto. Occupati ininterrottamente; di giorno diventano teatro di presenze moleste e traffici sospetti, di notte sono ridotti a ospitare bivacchi e clochard.

Ma il Comune rivolgerebbe le sue attenzioni solo ai negozianti, che da un lato subiscono gli effetti di un degrado che pare inarrestabile, dall'altro si trovano a pagare sanzioni per le irregolarità che sarebbero riscontrate nel loro tentativo di mettere al riparo le attività commerciali. Questa la situazione denunciata, dopo che uno studio legale che rappresenta un condominio di via Pisani-via Torriani ha scritto a Comune, questore e prefetto, chiedendo interventi risolutivi, in mancanza dei quali - ha annunciato - provvederà a chiudere i portici, che ha verificato essere parte della proprietà condominiale.

La situazione è esplosiva, e se ieri l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, ha fatto sapere di sostenere l'iniziativa di chi abita e lavora in via Pisani, oggi anche Forza Italia interviene, con il consigliere comunale Fabrizio De Pasquale.