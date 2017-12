Sport per i giovani negli oratori: 5 milioni per migliorare gli impianti

«Gli oratori svolgono una funzione sociale ed educativa essenziale per oltre 400.000 ragazzi. Si tratta di una realtà radicata e capillare. Per questo abbiamo deciso di stanziare 5 milioni di euro per interventi strutturali al loro interno. Garantire luoghi sicuri per i momenti aggregativi dei giovani in Lombardia rappresenta una priorità della nostra amministrazione e, con questo provvedimento, diamo un sostegno concreto». Lo hanno detto Francesca Brianza, assessore al Reddito di autonomia e inclusione sociale, e Antonio Rossi, assessore allo Sport e alle politiche per i giovani di Regione Lombardia. Con il provvedimento - si legge in una nota - si contribuirà alla realizzazione di nuove strutture a servizio delle attività degli oratori, compresi gli impianti tecnologici, e al miglioramento dell'accessibilità e della fruibilità delle strutture esistenti attraverso la ristrutturazione, il recupero conservativo, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la messa a norma degli impianti nelle strutture esistenti negli oratori, compresi gli impianti tecnologici. La dotazione finanziaria sarà di 5 milioni di euro. Le domande dovranno arrivare dal primo marzo al 15 maggio. «Gli oratori - ha continuato Rossi - rappresentano delle vere e proprie palestre di vita, dove vengono trasmessi valori importanti e dove si educano le nuove generazioni alla vita di comunità. I giovani rappresentano il futuro della Lombardia, investire sui loro luoghi di aggregazione è una priorità. Nei mesi scorsi avevamo già stanziato oltre 800mila euro destinandoli alla realizzazione di progetti negli oratori».