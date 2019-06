Stangata Atm dal 15 luglio Biglietto a 2 euro, mensile a 39

Chiara Campo

Dopo gli annunci, arriva il via libera. A otto anni dalla «stangata Pisapia», il sindaco Sala aumenta di nuovo il biglietto. Il salto da 1,5 a 2 euro scatterà a metà luglio, aula permettendo visto che la delibera approvata ieri dovrà approdare la prossima settimana in Commissione e poi dal 10 in consiglio e il centrodestra minaccia ostruzionismo. Per prudenza o scaramanzia, ad oggi l'assessore alla Mobilità Marco Granelli non certifica che la data prescelta è il 15 luglio, ma a meno di sorprese si può già segnare sul calendario. Il ticket singolo sarà più caro ma almeno si potrà timbrare più volte in metropolitana entro i 90 minuti e sarà valido non solo a Milano ma anche nei Comuni di prima fascia (come Rho Fiera, Sesto San Giovanni, Rozzano, San Donato, Bresso o Bollate). Resta bloccato l'abbonamento ordinario annuale, quello mensile invece passa da 35 a 39 euro. Il giornaliero passerà da 4,5 a 7 euro, il settimanale da 11,3 a 17 euro, il carnet da 10 corse da 13,8 a 18 euro ma potrà essere usato contemporaneamente (...)