Statale, videogiochi nell'Aula magna

I videogiochi all'Università. Per gioco e sul serio perchè questa mattina l'aula magna dell'Università degli Studi di Milano ospiterà per la prima volta in assoluto un torneo vero e prorpio. Sarà la finalissima dell'University Esports Series, una sfida serratissima tra il team degli studenti provenienti dall'Università di Pisa e quello composto dagli studenti provenienti dal Politecnico di Torino. I vincitori si qualificheranno agli University Esports Masters di Tenerife e se la vedranno con oltre 30 mila giocatori di 500 universita provenienti da ben 11 Paesi (sono previsti 250 mila spettatori). L'University Esports Series (UES) è la competizione nazionale universitaria di League of Legends, il video game dei record, con oltre 120 milioni di giocatori in tutto mondo. Organizzati da Pg Esports, la divisione dedicata agli esport del Campus Fandango Club, le Ues rispondono a un fenomeno emergente tra le nuove generazioni: quello degli esport, infatti, in Europa vale circa 346 milioni di dollari e, solo in Italia, oltre 14 milioni. Cifre destinate a crescere, soprattutto se supportate da un notevole seguito di appassionati. E saranno proprio loro ad affollare l'Aula Magna da mezzogiorno per la finale nazionale. Un evento imperdibile, gratuito e importantissimo sia per i due team in lizza, sia per il movimento degli esport in generale. L' Universiità degli Studi di Milano, che già riconosce ufficialmente delle squadre di esport, concede ufficialmente, per la prima volta in Italia, l'uso della sua Aula Magna per lo svolgimento di un torneo di videogiochi.