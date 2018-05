Studentessa rischia stupro Parte la caccia a due stranieri

Ha rischiato lo stupro in pieno centro, è stata salvata solo dall'intervento di un passante che ha messo in fuga i due aggressori, descritti come nordafricani.

La brutta avventura è toccata nella notte tra sabato e domenica a una studentessa inglese di vent'anni. Intorno all'una e mezza stava tornando a casa dopo aver passato la serata con gli amici e stava percorrendo da sola e a piedi via De Amicis. In una delle zone d'ombra che si sono create sulla via centrale con le paratie del cantiere della nuova metropolitana è stata assalita all'improvviso da due uomini. La ragazza non ha saputo poi dire con certezza se fosse stata seguita. Aveva infatti bevuto parecchio durante la serata, per sua stessa ammissione.

I due uomini l'hanno bloccata e trascinata in un luogo appartato. Buttata a terra e spogliata. Per fortuna dopo alcuni istanti terribili un uomo che passava si è messo a urlare: aveva visto tutto e capito la situazione. Ha gridato che stava chiamando la polizia e i due stranieri si sono fermati. Quindi sono scappati correndo. La vittima non ricorda molto del loro aspetto, ha riferito che le sembravano nordafricani.

La giovane è a Milano da qualche mese. Sotto choc ma non ferita, quella notte ha voluto tornare a casa e non ha permesso all'uomo che l'ha soccorsa di chiamare l'ambulanza. Solo il giorno dopo, come hanno raccontato il Corriere e il Giorno, si è fatta convincere da un'amica con cui si era confidata ad andare ai carabinieri a denunciare l'accaduto. Le indagini sono affidate agli investigatori della Compagnia Duomo, che per ora non hanno elementi decisivi. Si concentrano sulla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che, anche se non avessero ripreso il tentato stupro, potrebbero aver immortalato i due uomini poco prima o poco dopo l'agguato.