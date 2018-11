Sua maestà il panettone I maestri artigiani al Museo della Scienza

Continua oggi dalle 10 alle 18 alle Cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (ingresso da via Olona 6) la festa del vero Panettone artigianale. A un mese esatto dal Natale, 26 artigiani lievitisti sono giunti da ogni parte dello Stivale per proporre ben 150 variazioni del dolce simbolo delle festività di fine anno: il Panettone. Da Luigi Biasetto a Renato Bosco, da Sal De Riso ad Alfonso Pepe: un'occasione ghiotta per assaggiare e acquistare a prezzi calmierati (28 euro al kg) i migliori panettoni 100% artigianali, ovvero prodotti esclusivamente con lievito madre e ingredienti naturali nel rispetto delle regole base della vera artigianalità dolciaria. Ce n'è davvero per tutti i gusti: per i puristi, non mancherà la versione classica con uvetta e agrumi canditi, ma sarà una festa per il palato dei più curiosi che potranno sbizzarrirsi ad assaggiare le ultime tendenze del dolce simbolo del Natale fra spezie e frutti esotici, cioccolato, caffè, liquori, infusioni e chi più ne ha più ne metta. Ma come nasce il vero panettone artigianale? Ci vogliono tecnica, esperienza e passione: è fondamentale conoscere tutti i segreti del lievito madre e della lievitazione naturale, scegliere solo materie prime eccellenti, dosarle per ottenere l'impasto perfetto, curare ogni dettaglio e saper governare perfettamente la cottura. Ne sono assolutamente convinti tutti i Maestri che hanno sottoscritto La Carta dei Maestri del Panettone, documento programmatico che ne sancisce i principi fondamentali: un concentrato di genuinità e naturalità perché prodotto seguendo l'antica ricetta tradizionale (che prevede 72 ore di lievitazione) e senza aggiunta di conservanti, emulsionanti, semilavorati e aromi artificiali. Maestri di bontà di nome e di fatto che hanno deciso di dare un piccolo contributo a QuBì La ricetta contro la povertà infantile, il programma promosso da Fondazione Cariplo (in collaborazione con Fondazione Vismara, Intesa Sanpaolo, Fondazione Fiera e Fondazione Invernizzi) per contrastare in maniera efficace la povertà minorile nella città di Milano, attraverso la donazione di 500 panettoni che consentiranno alle famiglie in difficoltà di festeggiare il Natale con il dolce simbolo della condivisione. La consegna a Fondazione Cariplo sabato 24 novembre alle ore 10 in apertura di manifestazione: i panettoni saranno poi distribuiti alle famiglie dal Ristorante Ruben di Fondazione Pellegrini e dall'Emporio di Solidarietà della Caritas Ambrosiana. Molto ricco il programma che prevede masterclass con degustazioni a tema per imparare a riconoscere i veri panettoni artigianali, laboratori con i migliori pasticceri e chef, assaggi gratuiti e contest per scoprire i tanti mondi del panettone.

