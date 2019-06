Sul Lago Maggiore una festa di musica per l'ultimo atto del festival Jazz-Ascona

JazzAscona, il fortunato festival diretto da Nicolas Gilliet termina oggi con una grande festa all'insegna della condivisione, introdotta idealmente dal The Gospel Light Vocal Ensemble che saluta l'edizione 2019 dalla chiesa del Collegio Papio. Alle 20, allo Stage Elvezia, il festival rende omaggio al compositore e fisarmonicista ticinese Danilo Boggini e al suo Septet. Alla presentazione della nuova fatica discografica «Fil Rouge» partecipa di uno dei trombettisti più apprezzati al mondo, l'italiano Flavio Boltro. Stesso orario ma palco diverso (Stage Seven) per la coppia Francesca Leone & Guido Di Leone, capace di spingere con raffinatezza il jazz nelle accoglienti braccia della bossa nova. Solo due ore dopo, Adonis Rose, con la partecipazione di Davell Crawford, conduce la New Orleans Jazz Orchestra (NOJO) al gran finale con un sentito omaggio a uno dei più grandi compatrioti, Allen Toussaint. Musicista, compositore e produttore, Toussaint nel corso della seconda metà del Novecento ha lavorato con i più importanti nomi della scena internazionale, dall'ex-Beatle Paul McCartney a Elvis Costello passando per la dylaniana The Band, Dr. John e, ovviamente, i Meters, la band funk destinata a influenzare i Red Hot Chili Peppers e altri grandi nomi del maistream di oggi. «The Music of Allen Toussaint»: questo è il titolo dello spettacolo, nasce dal desiderio di ricordare il lavoro di Allen Toussaint, scomparso nel 2015 e prende spunto, come raccontato da Adonis Rose, da una chiacchierata telefonica con Dee Dee Bridgewater.

In concomitanza con l'omaggio della NOJO al grande musicista della Louisiana, prende il via dallo Stage Seven, l'ultimo contributo lo spettacolo boogie dello spagnolo Lluís Coloma. Anche quest'anno, la rassegna ha riscontrato un grande successo di pubblico e un'alta qualità della programmazione artistica, con oltre 200 concerti dal mattino a notte fonda a spaziare in generi diversi: dal blues del profondo sud al jazz di Louis Armstrong e Duke Ellington, su su fino all'R&B e al boogie degli anni 50, al jazz e al funk che si suona oggi a New Orleans: tutto questo - e molto di più - è JazzAscona: un concentrato di storia della musica e vibrazioni più moderne, un autentico caleidoscopio di emozioni musicali. Colonna portante del festival è stata l'acclamata New Orleans Jazz Orchestra, che dopo un periodo di incertezza dovuto ai problemi giudiziari del suo ex padre-padrone, Irvin Mayfield, è tornata alla ribalta sotto la guida di Adonis Rose.

RC