Telecamere ai vigili per combattere i reati di strada

Telecamere per le situazioni «calde» della polizia locale. Regione Lombardia mette a disposizione 300mila euro per i comuni che vogliono comprare bodycam per i propri vigili. Una tecnologia da installare sulle divise degli agenti o sulle volanti. Non servirà per comminare multe, ma solo per le operazioni di polizia giudiziaria. Saronno e Brugherio le stanno già testando. Il Comune si dice interessato e si prepara a usare le prime cinquanta. L'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato: «Serviranno per proteggere sia gli agenti che i cittadini da eventuali abusi».