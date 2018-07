Tende e risse davanti alla stazione di Lambrate

Michelangelo Bonessa

Un campeggio di punkabbestia e immigrati che spinge la politica locale a chiedere l'introduzione del daspo urbano per piazza Bottini. Risse con feriti e disagi per un accampamento che era stato segnalato qualche giorno prima lungo la Martesana. Sono una decina di persone già sgomberate dalle forze dell'ordine. Ma i residenti si aspettano che tornino perchè «si solo spostati di zona» dice uno di loro. Sembrano quasi una tribù di nomadi urbani che si sposta di quartiere in quartiere. Quello che più preoccupava i residenti era scivolare in una situazione come quella della Centrale, ormai diventata sinonimo di degrado: «Non possiamo permettere che anche Lambrate diventi come il piazzale della Stazione Centrale - afferma Gianluca Boari, consigliere del Municipio 3 in quota Lega - con la mia mozione ho chiesto il daspo urbano per lo scalo ferroviario e le vie vicine, perché lasciando così le cose si peggiora una situazione che è già uno schifo da mesi: lunedì la mozione sarà portata avanti anche a Palazzo Marino grazie ai Consiglieri Morelli e Bastoni della Lega». Difficile però che l'iniziativa trovi riscontri nell'assise cittadina perché il sindaco Giuseppe Sala si è già dichiarato contrario a misure simili applicate invece con soddisfazione dal suo collega di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano. «Come mai proprio Sala non crede nell'efficacia del decreto dell'ex ministro pd? - si chiede Boari - è dovuto ad uno scontro ideologico interno? Ricordo inoltre che la scorsa estate il Consiglio di Municipio 3 su mia proposta aveva chiesto una ordinanza per la zona Bottini Gobetti volta a ridurre orario vendita alcolici, ma il Comune aveva rifiutato la proposta: l'unica azione è stato rimuovere il wc pubblico rotto». La zona della stazione di Lambrate è sotto osservazione da più punti di vista: «Segnalo nuovamente la tragica situazione di piazza Bottini dove da giorni sono stati presenti tende, accampamenti abusivi nell'indifferenza generale - è intervenuto Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 in quota Forza Italia - Chiedo, considerato il fatto che questa piazza è solo uno dei luoghi in cui si verifica questo fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio in tutta la città, oltre alla rimozione di quanto segnalato, l'emissione urgente di un ordinanza anti bivacchi per eliminare il problema e rimuovere tutti questi manufatti anche in considerazione del fatto che ogni notte sono presenti posti disponibili all'interno delle strutture Comunali/convenzionate e che quindi chi sceglie di comportarsi così non lo fa per necessità ma per scelta».