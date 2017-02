Test gratuiti per Aids, Epatite C e Papilloma

Fine settimana dedicato alla prevenzione, sia contro Aids ed Epatite C che nella battaglia contro il cancro della cervice uterina. Riparte da oggi 3 febbraio, con cadenza mensile, l'iniziativa «Easy Test», il test rapido sulla saliva per individuare anticorpi specifici dei virus Hiv dell'Aids e Hcv dell'epatite C, promosso dal San Raffaele in collaborazione con Ats Città metropolitana e Anlaids. La novità di quest'anno è l'avvio della collaborazione con il Centro diagnostico italiano (Cdi), che offrirà il test gratuito anche presso le sue sedi di Milano, Legnano, Corsico, Cernusco sul Naviglio, Rho, Pavia, Corteolona, Varese e Uboldo.

Il test, effettuato da operatori sanitari esperti, è gratuito e anonimo e fornisce un risultato entro pochi minuti. Un medico sarà a disposizione dei pazienti per eventuali dubbi o domande. Ogni primo venerdì del mese i cittadini possono andare direttamente e senza prenotazione presso i punti prelievo di San Raffaele (Medicina di laboratorio, via Spallanzani 15), Ats Milano Città Metropolitana (viale Jenner 44) e Cdi. «Secondo i dati dell'Istituto superiore di Sanità - spiega Adriano Lazzarin, primario del dipartimento Malattie infettive del San Raffaele - solo in Italia, nel 2015, sono state segnalate quasi 3.444 nuove diagnosi di infezione da Hiv. Si sta abbassando la guardia nei confronti di questa infezione, probabilmente perché l'Aids è considerata una prospettiva remota, vista l'efficacia della terapia antiretrovirale che inibisce la riproduzione del virus nell'organismo. Ma la prevenzione rimane l'unica arma per evitare la diffusione dell'infezione».

Prevenzione anche nella Giornata mondiale contro il cancro. Domani, nel poliambulatorio Cdi di Viale Monza, sarà possibile eseguire gratuitamente, su prenotazione ma senza prescrizione medica, il test per la ricerca del virus HPV (Papillomavirus Umano), la causa principale dell'insorgenza del cancro della cervice uterina. Il servizio ha un numero limitato di posti e per accedervi è necessario chiamare il numero 02 48317300. Possono sottoporsi al test donne dall'adolescenza fino a 45 anni. In caso di esito positivo del test, verrà offerta l'opportunità di effettuare un colloquio gratuito con lo specialista ginecologo.

Il cancro della cervice uterina è il secondo tipo di tumore più diffuso tra le donne dopo quello alla mammella: in Italia si manifestano circa 3.400 nuovi casi ogni anno.

Tuttavia, se diagnosticato precocemente, le probabilità di morire sono inferiori all'1 per cento. Come spiega Roberta Daccò, responsabile dei servizi di ginecologia al Cdi: «Negli ultimi decenni l'incidenza dei tumori ha subito un incremento, ma sottoponendosi regolarmente agli screening è possibile ridurre significativamente i rischi.

Ciò è a maggior ragione importante per il Papilloma Virus poiché, generalmente, l'infezione causata dal virus HPV non provoca effetti di rilievo ed è difficile prevederne l'evoluzione. Se diagnosticato in tempo, il tumore al collo dell'utero è un tumore prevenibile e curabile al 100%».