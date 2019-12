Tragedia in ospedale: muore dodicenne. Commissione di verifica

Tragedia in provincia di Milano, dove un dodicenne è morto all’ospedale di Vizzolo Predabissi. Il ragazzino era stato ricoverato sabato scorso, 28 dicembre, in seguito a forti dolori addominali, dovuti a un’occlusione intestinale. La Regione Lombardia, insieme alla Direzione generale Welfare, ha chiesto di far luce su quanto accaduto, per determinare eventuali responsabilità.

La tragedia dopo l'operazione chirurgica

La situazione clinica si era improvvisamente andata a complicare dopo l’intervento chirurgico a cui Francesco, questo il nome del dodicenne, era stato sottoposto. La tragedia è avvenuta nella struttura sanitaria dopo che le sue condizioni fisiche erano crollate. E alle 19 di ieri, lunedì 30 dicembre, il piccolo è deceduto.Adesso una commissione di verifica dovrà analizzare nel dettaglio tutte le procedure cliniche eseguite, dal momento in cui il paziente è giunto nella struttura ospedaliera, al m omento del decesso. Ad annunciarlo in un comunicato sono stati il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che hanno anche espresso il loro cordoglio e la loro vicinanza alla famiglia della piccola vittima. Hanno inoltre aggiunto “insieme alla Direzione Generale Welfare abbiamo incaricato l'Ats Città Metropolitana di Milano di istituire una commissione di verifica, con il compito di analizzare nel dettaglio tutte le procedure cliniche eseguite nei confronti del ragazzo dal suo arrivo in ospedale fino al drammatico decesso”.

Inchiesta interna

L’assessore Gallera ha detto di aver appreso con positività la tempestività con la quale la Direzione strategica dell'Asst di Melegnano e della Martesana ha avviato un percorso di audit interno. In attesa delle verifiche, l’Azienda Sanitaria ha infatti aperto un’inchiesta interna. I medici di turno il giorno della tragedia sono stati ascoltati per capire cosa sia andato storto. I primi risultati sembrano però sottolineare “un drammatico susseguirsi di inattese e gravi complicanze seppur in un contesto di massima attenzione da parte del personale dell'ospedale di Vizzolo Predabissi”. Gli accertamenti proseguiranno anche nelle prossime settimane. La morte del piccolo Francesco non ha ancora risposte certe. Da stabilire se il decesso sia avvenuto per una tragica sorte o se sia stato commesso un errore umano.

