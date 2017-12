Il tram è un negozio in viaggio

In tempi di acquisti su internet c'è un tram, una delle immagini più tradizionali di Milano, che può diventare un manifesto pubblicitario e soprattutto un negozio viaggiante. Fino al 6 gennaio, data dell'Epifania che tutte le feste si porterà via, la Swatch grazia alla collaborazione con Atm, invita milanesi e turisti a salire a bordo del suo tram che ha vestito per l'occasione una livrea interamente natalizia per scoprire la nuova collezione «Swatch X You». Una scelta non casuale quella di uno dei simboli più iconici e caratteristici della città che rimanda ancora oggi alla storia del suo antico antenato, il «Gamba de legn», per «portare in giro - si legge in un comunicato - il suo infinito mondo di colori, positività e joy of life. Un modo per far conoscere in modo divertente e dinamico la collezione e gli altri modelli natalizi. Quadranti, cinturini, colori: i fan di Swatch avranno per la prima volta la possibilità di vestire i panni dei designer realizzando personalmente il proprio orologio, acquistandolo a bordo tramite iPad e riceverlo a casa in poche ore».

Chi salirà a bordo con Swatch potrà divertirsi nel photo booth e scattarsi le foto che poi potranno essere letteralmente «attaccate al tram» dai passeggeri stessi. Alle fermate verranno distribuite divertenti scratch card con in palio fantastici premi da ritirare presso gli Swatch Store milanesi. E ora tutti i clienti milanesi che acquisteranno il proprio Swatch online sul sito shop.swatch.it potranno riceverlo comodamente a casa o ritirarlo in store a Milano in un massimo di ventiquattr'ore. Per tutte le informazioni per la consegna sulla città di Milano www.shop.swatch.com/it_it/consegna_e_restituzione #swatchXyou #attaccatialtram.