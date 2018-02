Tre weekend a caccia dei sapori della regione

Sapori dimenticati della Lombardia, scrigno di eccellenze uniche con cene e pranzi a tema, incontri con i produttori e showcooking: è iniziata lo scorso weekend la rassegna per mettere sotto i riflettori il meglio della regione. L'appuntamento è in Oltrepo Pavese, all'Enoteca Regionale della Lombardia, sede di Broni, all'interno del suggestivo complesso di Cassina Po. Lo scorso weekend il focus era sulla Lomellina: l'oca regina della tavola, si sono degustati dagli antipasti di salumi d'oca al risotto Carnaroli con pistilli di zafferano e ragù d'oca tartufato fino al classico petto della regina dei pennuti. Ma per i golosi l'appuntamento è per il prossimo 10 e 11 marzo, dedicato al cioccolato con il menu degustazione «Il cioccolato cibo degli dei, dall'antipasto al dolce». Anche in questa occasione cena con menù a tema (sabato 10, ore 20.00) e pranzo con menù degustazione a tutto cioccolato (domenica 11, ore 12.30), oltre a incontri con i produttori e laboratorio con il maestro pasticcere Domenico Spadafora (sabato 10 marzo dalle 16.30). Alle ore 16.30 di sabato lo showcoooking e degustazione del maestro pasticcere Domenico Spadafora (per prenotarsi allo 347 7264448). La rassegna termina con il 21 e 22 aprile, weekend dedicato alla ricchezza gastronomica di Parco del Ticino, una coltivazione ecosostenibile che al Consorzio Produttori Agricoli del Ticino riunisce una cinquantina di piccole aziende agricole d'eccellenza che trasformano e commercializzano le materie prime direttamente in loco. Si potrà scegliere tra 128 prodotti in degustazione: dal riso ai cereali in grani, passando per 45 tipologie di salumi, carni suine e bovine, e le oltre diciassette varietà di formaggi e yogurt, fino alla preparazione di prodotti ittici. Alla domenica dalle 10.30 sono previsti incontri con i produttori e banchi d'assaggio, dalle 12.30 il pranzo a tema con menu degustazione a 30 euro che valorizza tutti i prodotti agricoli delle province di Milano, Pavia e Varese. E' infatti proprio la Lombardia, oggi centro propulsore di idee e di nuove tendenze del Bel Paese, un territorio dalle secolari tradizioni contadine. Giusto qualche numero: ancora oggi la Lombardia è la regione con il più alto numero di suini allevati, circa 4 milioni, patria di salami, dalle DOP come il Salame di Cremona, quello di Brianza e di Varzi, di cui si hanno testimonianze dal XII secolo, fino al più comune Salame Milano. Ma anche cuore dell'attività casearia, la chiusura di un cerchio perfetto di sostenibilità e riciclo dell'allevamento.