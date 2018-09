Ustione grave: operaio 35enne in codice rosso

Giulia Di Leo

Aveva in mano un contenitore con del liquido infiammabile quando gli è scoppiato tra le mani. È l'ennesimo incidente sul lavoro successo alle 13 di ieri pomeriggio in un cantiere di via Castel Morrone. Il ferito è un operaio egiziano di 35 anni, parquettista presso la ditta che stava lavorando ai piani alti di un palazzo in fabbricazione. Dal barattolo di solvente è improvvisamente partita una fiammata, che ha colpito l'uomo causandogli ustioni sul 30 per cento del corpo: su viso, torace, spalle, braccia e mani. L'operaio è stato immediatamente portato all'ospedale Niguarda in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti in soccorso i vigili del fuoco, la polizia e l'Ats.