Vanessa, la pupilla di Stockhausen

Luca Pavanel

Grattacielo Pirelli-Regione Lombardia, non solo politica, anche musica classica e dintorni.

Già, perché l'alto-altissimo edificio di piazza Duca D'Aosta - come è noto - vanta un bell'auditorium, il «Gaber», che viene dedicato alle arti e ai dibattiti. Dove tra le varie proposte che ospita c'è pure il ciclo di concerti «Incontri musicali». Ebbene, questa stagione perlopiù dedicata alla musica da Camera, domani sera riprende il largo con un recital degno di nota, sia per quanto riguarda il programma - compositori del Novecento - sia per quanto riguarda l'interprete sulla scena, la pianista Vanessa Benelli Mosell. Così, per il primo appuntamento, la Società dei Concerti permette al pubblico milanese di re-incontrare un esplosivo talento; lei, la trentenne virtuosa pratese lanciata in una carriera internazionale di oltre cinquanta concerti l'anno. Il cartellone le consente di presentare le sue doti virtuosistiche ma anche il gusto per il colore e le sfumature impressionistiche che ritroviamo nell'ultima fatica discografica, per Decca. Scaletta assai impegnativa dal vivo: di Scriabin tre pezzi op. 2; Liszt, Rapsodia ungherese n.6 in re bemolle maggiore; Rachmaninov, Variazioni su un tema di Corelli op.42 e di Ravel Pavane pour une infante defunte e Tombeau de couperin. Il ritratto.

Dal suo esordio a soli undici anni in duo pianistico con Pascal Rogé, che l'ha descritta come «il maggior talento naturale che ho incontrato in tutta la mia vita di musicista e insegnante», Vanessa ha suonato nelle sale da concerto più prestigiose. Rinomata a livello mondiale per le sue performance dei Klavierstuecke di Stockhausen, la pianista incontra il compositore per la prima volta del 2006. A seguito di una sua esecuzione su Radio3 dei Klavierstuecke I-IV, viene invitata dal compositore in persona a studiare con lui in Germania. Da quello stesso anno, fino alla scomparsa di Stockhausen, lavora con il famoso compositore ricevendo premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni. Poi, sempre di più, una carriera in ascesa (i concerti iniziano da questa stagione alle 20.45 ingresso libero per informazioni telefonare allo 02/ 66986956/66984134, info@soconcerti.it).