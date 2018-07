Vasca dei pensieri e area educativa riapre l'arboreto dell'Orto botanico

A conclusione dei lavori di riqualificazione paesaggistica e scientifica, con una nuova area educativa open-air e la Vasca dei Pensieri riapre da oggi al pubblico il Museo-Orto Botanico di Brera. Dell'Università degli Studi di Milano, giardino storico e vero e proprio Museo, a cielo aperto, è visitato da almeno 150mila persone ogni anno e oggi è protagonista della più importante fase di riqualificazione, dopo l'intervento di recupero storico-scientifico avvenuto a fine anni '90. L'obiettivo dei lavori è rendere l'Arboreto (l'area che ospita le grandi alberature, pari a un terzo dei suoi 5mila mq di superficie) più accogliente, ricco e polifunzionale preservando il carattere più selvaggio di questa porzione del giardino.

«Il progetto di intervento, sul piano paesaggistico - si legge in una nota -, ha consentito di introdurre linee dei tracciati di sentiero e variazioni di livello del terreno, opportunamente create per animare il paesaggio e contribuire alla valorizzazione delle alberature presenti, tra cui i patriarchi dell'Orto - due secolari esemplari di Ginkgo biloba, alberi monumentali che costituiscono il simbolo dell'Orto Botanico fin dalla fondazione nel 1774-1775». Poi la nuova area educativa, funzionale ai numerosi itinerari che ogni anno l'Orto di Brera offre al pubblico e alle scolaresche di ogni livello, che sarà disponibile anche per i visitatori che liberamente frequentano il giardino grazie ad alcune soluzioni interattive. La Vasca dei pensieri è un nuovo arredo dell'Arboreto, ispirato architettonicamente alla forma delle due storiche vasche d'irrigazione già presenti in giardino e ricorda la terza vasca che era nei progetti originali dell'Orto ma che non fu mai costruita. Nascosta agli occhi del pubblico la nuova cisterna interrata per il recupero e il riutilizzo delle acque, nel rispetto di un progetto tutto all'insegna della sostenibilità.

Sul piano scientifico sono state arricchite le collezioni botaniche con un potenziamento del 30% degli esemplari: felci, sia erbacee che arboree, piante primitive, arbusti della famiglia delle Berberidacee e delle Amamelidacee e un nuovo filare di tassi e agrifogli all'ingresso. I costi sono stati sostenuti dalla Statale e donazioni di privati: BeOpen e Interni (per la Vasca dei Pensieri), Rotary Club Milano-Brera (per i pannelli dell'area educativa), Aboca, Accademia del Profumo, Hearst e altri ancora per l'esecuzione dei lavori. (Ingresso libero, lun-sab non festivi, dalle 10 alle 18, www.museoortibotanicistatale.it).