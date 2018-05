La voce di Romeo Santos il re della bachata all'Open Theatre di Rho

Dopo quattro anni dal suo ultimo concerto, che ha visto un'affluenza di più di 10.000 persone al Mediolanum Forum di Assago, torna a esibirsi all'Open Theatre inaugurando la stagione di Experience Milano, Romeo Santos soprannominato «the King of Bachata». Milano in Festival, la manifestazione ideata e diretta da Aldenia Da Silva, a quasi un anno di distanza dall'evento che ha animato le notti del capoluogo lombardo con artisti di fama internazionale, si ripropone in un appuntamento di una sola serata con uno show che si annuncia travolgente. Alle 21, sul palco del Milano in Festival, Romeo Santos, accompagnato da una band di più di 10 elementi, presenterà il suo ultimo album, «Golden». Nato a New York nel 1981, da madre portoricana e padre dominicano, Romeo Santos si appassiona alla musica sin da piccolo. Ex frontman degli Aventura, raggiunge un successo planetario grazie alla hit Obsesión contenuta nell'album We broke the rules. Il suo primo album solista è Formula, vol.1, realizzato nel 2011, contenente sei singoli, tra cui «You» e«Promise», con cui conquista la vetta delle classifiche mondiali.