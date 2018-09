Al voto per diventare lombardi «Sarà la tredicesima provincia»

Alberto Giannoni

«Sarebbe certamente la tredicesima Provincia lombarda». Il governatore Attilio Fontana è pronto a dare il benvenuto ai 160mila abitanti del Verbano-Cusio-Ossola che il 21 ottobre andranno al referendum per decidere se passare alla Lombardia. Anzi, tornare alla Lombardia: la sponda occidentale del Lago Maggiore è stata a lungo milanese, la Val d'Ossola ha fatto parte del Ducato di Milano fino al 1743, a Cannobio il rito ambrosiano è rimasto in vigore anche dopo il passaggio alla Curia novarese nel 1817.

La provincia piemontese, nata nel 1992 per secessione da Novara, fra 38 giorni voterà per decidere se cambiare Regione. Ed è la prima volta che accade. «Volete che il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola sia separato dalla Regione Piemonte per entrare a far parte integrante della Regione Lombardia?» (...)