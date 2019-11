WinFactor, stasera la finalissima del talent musicale

Gran finale questa sera per il talent WinFactor 2019 il format per mettere in competizione artisti emergenti della scena musicale italiana lanciato da Sisal Wincity con la proclamazione del talento assoluto tra i quattro vincitori delle tappe con 16 partecipanti che si sono svolte nei Sisal Wincity di Milano, Roma, Firenze e Catania. Ora c’è l’ultima, decisiva sfida con inizio alle ore 20 Sisal Wincity di Piazza Diaz 7 a Milano. In gara sono Vergo (Milano), Giulio Wilson (Firenze), Matteo Costanzo (Roma) e Cinzia Gargano (Catania).

A presentare la serata, duettare con i giudici e carpire qualche anticipazione coordinando le varie fasi delle performance degli artisti e coinvolgendo il pubblico in sala, sarà l’affascinante Giorgia Rossi, una delle professioniste più apprezzate della televisione italiana.



Il giudizio delle performance musicali è affidato alla giuria “tecnica” che esprimerà opinioni esperte in materia di competenza musicale, composta da Giampaolo Rosselli, Roberto Rossi e Francesco Rapetti Mogol. Ogni artista vincitore di tappa eseguirà due brani: una cover ed un inedito. Una doppia occasione per trasmettere ai giudici il loro personaggio musicale, quello che deve essere coinvolgente e capace di trasmettere quelle emozioni uniche in grado di ottenere il massimo dei voti. Superpremio del contest WinFactor 2019 la registrazione di un EP in uno studio professionale.

Nel corso della finalissima, special guest della serata è Giuliano Palma che, accompagnato dalla sua band, regalerà agli ospiti la piacevolezza di ascoltare alcuni suoi brani musicali. Ben più di un fugace momento musicale ma un vero e proprio concerto che l’artista ha deciso di dedicare quella sera a tutti gli ospiti presenti nel Sisal Wincity Diaz Milano. E poi ci sarà la voglia di stare insieme, il desiderio di cogliere lo spirito di ogni serata come un momento di convivialità e allegria perché i Sisal Wincity sono spazi dedicati all’intrattenimento, al gioco e alla ristorazione che si integrano sempre perfettamente con il territorio e con le città che le ospitano. Luoghi spaziosi ed eleganti, che riescono ad andare oltre ogni stereotipo e dove spettacoli di intrattenimento, sport e soprattutto musica trovano un nuovo spazio per esprimersi.