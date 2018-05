Tra yoga e bici ecco gli sport adatti ai medici

Pilates, walking, striding, zumba: qual è l'attività sportiva più adatta ai medici? Dipende dalla specializzazione. Se di solito sono i camici bianchi a «prescrivere» ai pazienti di fare più movimento per dimagrire, vincere la pigrizia e scaricare lo stress, stavolta è Consulcesi Club, realtà di riferimento per oltre 100mila medici, insieme al circuito Fitness Network Italia, a stilare una vera e propria guida per orientare i professionisti sanitari nella scelta sportiva più adatta.

Così se Pilates e yoga sono le discipline più indicate per medici generici e ginecologi, Gyrokinesis sarebbe ideale per gli ortopedici perché lavora su tutto il corpo e si sviluppa attraverso i movimenti naturali della colonna vertebrale. Striding, walking e indoor cycling, dal discreto impatto fisico, dovrebbero aiutare i chirurghi a rilassarsi.