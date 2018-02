Zona 4 invasa dai rom. "La sicurezza è vacante Sala nomini l'assessore"

Zona 4 assediata dai rom. «Esattamente una settimana fa - apre la polemica il capogruppo Fdi Riccardo De Corato - denunciavamo l'arrivo di cinquanta roulotte di nomadi tra via del Vascello e via Pestagalli. Ora nuovi arrivi sono segnalati in via Toffetti, sempre in zona Corvetto». L'ex vicesindaco ricorda che ai tempi in cui governava il centrodestra a Milano «solo nel 2010 erano scattati 156 sgomberi di nomadi abusivi, 392 interventi totali in quattro anni». I rom irregolari erano 8mila nel 2007 e tre anni dopo calarono a 1.500 in tutta la provincia. «Ci piacerebbe invece sapere - domanda De Corato - se e quando il neo assessore alla Sicurezza Beppe Sala» che ha assunto la delega ad interim dopo le dimissioni di Carmela Rozza, candidata nella lista del Pd in Regione, «si degnerà - incalza De Corato - di rispondere a una delle decine di segnalazioni che i residenti di zona 4, ormai esasperati, mandano a ripetizione all'indirizzo di Palazzo Marino».

Anche la consigliera di Forza Italia Silvia Sardone fa presente che «ormai larghe zone del Municipio 4 sono state consegnate ai rom, che fanno quello che vogliono in assoluta libertà. Baraccopoli, carovane, mini accampamenti sono ormai una costante nell'area di via Toffetti. I cittadini esasperati chiedono da tempo un intervento del Comune senza ottenerlo. Non ci sono sgomberi nè allontanamenti come tra l'altro consentirebbe il decreto sulla sicurezza urbana». Il capogruppo azzurro Gianluca Comazzi chiede al sindaco di «nominare entro fine settimana un nuovo assessore alla Sicurezza. I cittadini subiscono da anni la presenza di bivacchi e carovane, senza che la giunta Sala si prenda seriamente carico di questo grave problema. In un momento delicato come questo, la delicata delega alla Sicurezza non può rimanere vacante». Per Pietro Marrapodi (candidato in Regione con la lista Fontana) «Milano non vuole i rom nè in zona 4 nè in altri quartieri, la loro presenza è sinonimo di insicurezza».