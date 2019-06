Minuti e ore da cogliere Mettiamo i fiori al polso

Fabrizio Rinversi

Quante parole sono state dette, pensate, immaginate sui fiori, uno dei miracoli della natura in cui è racchiuso il senso e il significato della vita. Il poeta e drammaturgo Paul Claudel scrisse: «Un fiore è breve, ma la gioia che dona in un minuto è una di quelle cose che non hanno un inizio o una fine». Forse, però, è la sensibilità dei pittori a rivelare appieno il messaggio di luci, forme e colori espresso dai fiori. Così, Marc Chagall: «I fiori non li posso veder morire, per questo li metto sulla tela e così vivono più a lungo». Recentemente, lo stesso desiderio lo hanno avuto due giovani donne francesi, unite dalla comune passione per i paesaggi naturali, individuando l'oggetto della trasposizione non nella tela pittorica, ma nell'orologio. Si tratta di Stéphanie Lhérété, Instagrammer, fotografa e mamma, e di Jessica Alexandre, disegnatrice grafica dal grande estro creativo, le quali hanno dato vita al brand Oui & Me, presentato lo scorso 6 giugno a Milano, gestito e distribuito sul mercato italiano dal Gruppo Morellato. La prima afferma: «Ho iniziato a creare messaggi positivi con i fiori del mio giardino. Sono affascinata dalla natura, così delicata e fragile. Scattare fotografie è il mio modo di celebrarla». A Jessica spetta, poi, l'impegnativo compito di trasformare le immagini in composizioni artistiche sui quadranti dei segnatempo: «Lavorando sulle creazioni di Stephanie, così belle e piene di natura aggiunge la Graphic Designer di Oui & Me -, un oggetto comune come l'orologio è divenuto un'esperienza illuminante». Un marchio, dunque, la cui mission è quella di celebrare la femminilità di ogni donna, cercando di trasmettere la luce tra le venature di una foglia o tra le ali di una libellula o di una farfalla, o ancora descrivendo l'associazione dei colori nella trama di una petalo. Tutto questo lo troviamo distribuito sui quadranti di tre collezioni, chiamate Fleurette, Amourette e Finette. L'effetto accattivante è dato, in particolare, da una elaborazione grafica tridimensionale delle rappresentazioni naturali/floreali. Nella linea Fleurette, declinata su cassa tonda da 34 mm, 32 mm (Pétite Fleurette) e 38 mm (Grande Fleurette), in acciaio (anche rifinito PVD nero, grigio, oro giallo e oro rosa), con cinturini in pelle o bracciali a maglia milanese intercambiabili, dal costo oscillante tra gli 89 e i 99 euro, trionfano peonie, rose, fiordalisi, margherite: una cascata di bouquet, boccioli e foglie in cromie vivaci o in nuance pastello. I modelli Amourette, nelle medesime dimensioni e materiali (e prezzi), indugiano di più su proposte di quadrante classiche, su cui spicca il motivo del cuore. Infine, i Finette, su cassa rettangolare, tagliata sugli angoli, in acciaio o in acciaio rifinito grigio o oro rosa (99 euro il costo), e la composizione in 3D della grafica floreale sui quadranti assume un impatto più geometrico. Gli orologi Oui & Me saranno in vendita dal 1° luglio nei Bluespirit store e in orologerie qualificate.