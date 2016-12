Il mistero dell'audio e dei giubbotti: ecco cosa non torna nell'incidente russo

La decodifica delle scatole nere del Tupolev Tu-154 che si è schiantato nel Mar Nero, nei pressi di Sochi, domenica scorsa potrebbe durare diverse settimane a seconda delle condizioni in cui versano i nastri di registrazione. Le scatole nere sono state estratte dai resti del velivolo alcune ore fa. "Il processo può richiedere da pochi giorni a diverse settimane" , ha detto una fonte vicina alle indagini specificando che i registratori sono sigillati ermeticamente e possono resistere anche 36 ore in acqua di mare. Le operazioni di decodifica spetteranno ora agli analisti del ministero della Difesa di Mosca e serviranno a far luce sulle reali cause dell'incidente (se di incidente si tratta) perché sulle quattro piste seguite dal Cremlino gravano ancora troppe ombre.

Il Tu-154 russo è caduto nelle acque del Mar Nero nelle prime ore del mattino del 25 dicembre, poco dopo essere decollato dalla città di Sochi. A bordo del velivolo erano presenti 92 persone - otto membri dell'equipaggio e 84 passeggeri - che hanno perso la vita nel disastro aereo. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo i frammenti del Tu-154 sono stati individuati circa 1,5 chilometri al largo della costa russa, a una profondità fra i 50 e i 70 metri. Le prime indagini del Servizio di sicurezza federale (Fsb) indica che non ci sono prove al momento che colleghino l'incidente a un possibile attentato terroristico. Inizialmente il Cremlino aveva incluso la possibilità di un sabotaggio. Un'ipotesi che, però, è venuta a cadere nelle ultime ore perché da accertamenti non ci sarebbero "indicazioni che facciano pensare ad un attentato" .