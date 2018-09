Muore a 11 anni di leucemia. Aveva chiesto che la sua bara fosse riempita di adesivi

La storia del piccolo Caleb, malato di leucemia, ha chiesto che la sua bara fosse riempita di adesivi automobilistici proprio come le macchine che gareggiano sui circuiti Nascar

Caleb è morto nella notte tra l'8 e il 9 settembre, ad annunciarlo è stata direttamente la mamma come riportato da Tpi traducendo il post su Facebook della donna:" Il nostro piccolo Mr se ne è andato serenamente nel sonno alle due di questa mattina, circondato dalle nostre famiglie. Ha detto che si stava preparando ad andarsene; ha aggiunto sorridendo che mi aveva sognato. Con la mia mano sul suo petto, ho sentito il suo ultimo respiro e il battito del suo cuore ".

Il messaggio della mamma è arrivato fino ai vertici della Nascar che, in un post su Twitter ha annunciato che la corsa sarebbe stata dedicata proprio al piccolo Caleb

We race on in your memory today.



Our deepest condolences go out to the friends & family of Caleb Hammond. pic.twitter.com/GS5wR3lEDB