500 italiani bloccati a Istanbul dal maltempo: "Siamo disperati"

Sarebbero almeno cinquecento i connazionali bloccati da venerdì a Istanbul, dopo che la città è rimasta bloccata dalla morsa del ghiaccio, con l'aeroporto in grande difficoltà per le condizioni meteorologiche sfavorevoli, che hanno portato all'annullamento di centinaia di voli, compresi quelli verso l'Italia.

"Siamo bloccati all’aeroporto come profughi - racconta un avvocato toscano, Pina Biagini -, abbiamo tantissima paura perché voglio solo ricordare che la Turchia è il luogo di attentati e proprio in questo aeroporto, non molto tempo fa, dei terroristi hanno compiuto un massacro di pendolari come noi che aspettavano di poter partire".

"Siamo disperati, qui c’è il caos e l’unica cosa che ti garantiscono è l’albergo per passare la notte ma, per motivi di sicurezza, non ci riconsegnano neanche i bagagli. Ieri - afferma Biagini, che parlan con l’Agi - siamo dovuti addirittura andare in giro per Istanbul a comprare mutande e calzini".