Abu Mazen rimuove colonnello: "Cambiò gomma a una jeep israeliana"

Il governo Abu Mazen ha recentemente rimosso dall’incarico un colonnello della polizia della Cisgiordania colpevole di avere aiutato dei soldati israeliani a “sostituire una ruota sgonfia”. L’incontro incriminato tra l’ufficiale delle forze dell’ordine palestinesi e la pattuglia di militari di Gerusalemme avrebbe avuto luogo alcuni giorni fa a Hebron, città rientrante nel territorio amministrato dalle autorità di Ramallah.

Il colonnello Ahmad Abu al-Rub, allora capo della polizia nel distretto meridionale della Cisgiordania, sarebbe infatti giunto in soccorso di un manipolo di soldati dello Stato ebraico, impegnati in quel momento a pattugliare le strade di Hebron a bordo di una jeep. Secondo i media israeliani, l’ufficiale palestinese avrebbe aiutato i militari di Gerusalemme a rimuovere una gomma forata e a rimettere di conseguenza il veicolo nelle condizioni di proseguire il pattugliamento. L’episodio sarebbe stato filmato da alcuni ragazzi del posto e sarebbe stato subito pubblicato su diversi canali social. Nel video, Ahmad Abu al-Rub è immortalato mentre, inginocchiato davanti alla jeep israeliana, provvede a sostituire la ruota sgonfia. Il filmato è in breve tempo diventato virale tra gli utenti palestinesi e ha subito provocato l’indignazione del governo Abu Mazen.

Le autorità di Ramallah hanno infatti accusato l’ufficiale di polizia di avere compiuto, inginocchiandosi davanti a dei soldati israeliani, un “atto di sottomissione”. Il colonnello, inoltre, fornendo assistenza tecnica ai militari di Gerusalemme inviati in Cisgiordania avrebbe di fatto aiutato Israele a proseguire la “criminale occupazione dei territori palestinesi”. Sulla base di tali accuse, i vertici di Al-Fatah hanno deliberato la rimozione di Ahmad Abu al-Rub dal rispettivo incarico. Quest’ultimo è stato quindi deferito a una commissione investigativa speciale, competente a comminare sanzioni nei confronti dei “traditori della causa palestinese”.