22 anni di stupri e otto bambini dalla figlia: condannato il padre

Il test del Dna ha confermato che gli otto bambini sono stati concepiti dopo gli stupri. Antonia ha vissuto nel terrore per 22 anni, fino a quando ha trovato il coraggio di denunciare suo padre, Domingo Bulacio, 57 anni. L'uomo che la ha ripetutamente stuprata e tenuta prigioniera è stato condannato a 12 anni e otto mesi di carcere dai giudici di un tribunale di Santiago del Estero, in Messico.

L'incubo di Antonia è inziato quando aveva 15 anni e la madre, costantemente picchiata dal padre, era fuggita di casa. "Dal momento in cui mia madre è andata via sono diventata la moglie di mio padre - ha raccontata la donna -. Mi minacciava costantemente e io avevo sempre paura per la mia vita e per quella dei miei figli. Mi ha detto che mi avrebbe ucciso se avessi detto qualcosa".

Ma il calvario di Antonia sembra non essere ancora terminato. "Nonostante lui sia dietro le sbarre - ha denunciato la donna - continuo ad avere paura, visto che sto ricevendo minacce dai parenti di mio padre che mi intimano di ritirare la denuncia contro di lui. Io voglio solo che marcisca in prigione. Voglio che sia fatta giustizia".

La condanna

L'orco, ribattezzato "il mostro di Villa Balnearia", era stato arrestato lo scorso gennaio dopo 45 giorni di latitanza. Condannato a 12 anni e otto mesi, Bulacio non ha mostrato alcun segno di rimorso e ha rifiutato di testimoniare. I procuratori avevano chiesto per lui una pena detentiva di 15 anni.