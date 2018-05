Accoltella 3 persone al grido "Allah akbar": arrestato a L'Aja

Paura a L'Aja, in Olanda, dove un uomo è entrato nel Nova Cafè, in un bar di Johanna Westerdijkplein, vicino alla Haagse Hogeschool, ha tirato fuori un coltello e ha colpito un uomo "almeno cinque volte", come raccontano i testimoni. Poi avrebbe urlato "Allah akbar" - "Allah è grande" - ed è uscito in strada.

Non contento, l'uomo ha pugnalato altri due passanti davanti a diverse persone che hanno assistito alla scena e chiamato la polizia. Gli agenti, subito accorsi, hanno sparato all'aggressore, ferendolo a una gamba (guarda il video).

Poi - non senza difficoltà - sono riusciti a disarmarlo e ad arrestarlo. Sembra - dice il giornale olandese Der Telegraaf - che si tratti di una persona già nota alle forze dell'ordine e che abbia problemi psichiatrici.

"All’inizio pensavamo che stesse picchiando le persone, ma poi abbiamo visto che le vittime stavano sanguinando" ha raccontato un testmone.