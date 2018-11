Acido sul viso, il nuovo folle gioco che sta imperversando a Londra

Il servizio de Le Iene andato in onda su Mediaset ha lasciato sbigottiti gli spettatori che hanno scoperto un nuovo folle gioco: gettare acido addosso ad ignari passanti

Il nuovo folle gioco che sta imperversando in Gran Bretagna, diffondendosi a macchia d'olio in tutto il mondo, ovvero quello di sfigurare ignare persone che si trovano a passeggiare in strada. Il servizio andato in onda su Mediaset mostra le riprese di violente aggressioni, avvenute a caso, in cui i passanti vengono sfigurati. Soltanto in Gran Bretagna questo tipo di attacchi sono aumentati del 940%, un dato che spaventa, soprattutto perché è un paese molto vicino al nostro. Infatti, solitamente le immagini di attacchi con gli acidi provenivano da paesi come l'India dove questa tipologia di aggressioni vengono utilizzati per ritorsioni amorose o gelosia. Da noi, in quei rari casi in cui sono avvenuti, se n'è parlato tantissimo e la cronaca ha seguito le vicende anche per anni.