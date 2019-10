Addio al matematico John Tate, gigante della teoria dei numeri

Lo statunitense John Torrence Tate, gigante della matematica del XX secolo, è morto all'età di 94 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Harvard University dove il matematico ha insegnato per 36 anni.

Nato nel Minnesota, il 13 marzo 1925, Tate si era laureato ad Harvard e aveva lasciato l'ateneo della Ivy League solo nel 1999 per traferirsi all'Università del Texas, dove è rimasto fino al pensionamento nel 2009.

Come ricorda AdnKronos, Tate è stato pluripremiato per i suoi studi pionieristici sulla teoria dei numeri. Nel 2002 per i suoi lavori nel campo della teoria algebrica dei numeri ha ottenuto il Premio Wolf. Nel 2010, è stato insignito del Premio Abel, considerato il Nobel della matematica, dall'Accademia norvegese delle Scienze e delle Lettere per il suo " vasto e duraturo contributo alla teoria dei numeri ".

La teoria dei numeri è diventata una delle branche più elaborate della matematica e il professore è stato uno dei principali fautori del suo sviluppo. Nella sua tesi di dottorato sull'analisi di Fourier sui corpi di numeri del 1950, Tate ha aperto la strada alla moderna teoria delle forme automorfe e delle loro funzioni.