In aereo con la moglie, molesta la vicina di posto che dorme: indiano rischia l’ergastolo

Un 35enne indiano residente negli Stati Uniti ha molestato la vicina di posto mentre viaggiava con la moglie a bordo di un volo della Spirit Airlines diretto da Las Vegas a Detroit. L’uomo, residente in America con un visto di lavoro, si chiama Prabhu Ramamoorthy ed é attualmente in stato di arresto con l’accusa di molestie sessuali. Secondo il tribunale del Michigan l’uomo rischierebbe persino l’ergastolo.

Salito a bordo dell’aereo in compagnia della moglie, l’indiano sembra aver preso di mira la ragazza che occupava il posto accanto al suo: una giovane americana di 22 anni. Accortosi che sia la moglie che la ragazza avevano preso sonno, l’indiano ha pensato bene di molestare la sua vicina di posto mentre questa dormiva con la testa appoggiata al finestrino. Svegliata dagli insistenti palpeggiamenti dell’uomo, la ragazza si é accorta che i suoi abiti erano stati sbottonati ed in preda al panico ha allarmato tutto il personale di bordo.

Una volta atterrato a Detroit l’uomo é stato ammanettato dagli agenti di polizia con l’accusa di abusi sessuali. L’indiano ha tentato varie volte di difendersi dalle accuse dicendo che la donna si era addormentata sulle sue ginocchia e che anche lui era caduto in un “sonno profondo”. Dunque, in quel momento non era cosciente delle proprie azioni. La sentenza definitiva del tribunale verrá pronunciata a dicembre ma stando alle innumerevoli e contraddittorie versioni dei fatti riferite dall'uomo alle autoritá, il molestatore non sembra poterla farla franca.