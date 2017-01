Aereo turco cade sulle case Più di 35 morti in Kirghizistan

E' salito a 37 morti - tra cui 6 bambini - il bilancio del disastro aereo avvenuto alle 7.30 ora locale vicino Biskek, la capitale del Kirghizistan. A renderlo noto sono i media russi, citando il ministero della Sanità, e ricordando che il Boeing 747, un aereo cargo turco di proprietà della compagnia ACT che assicurava la rotta Hong Kong- Biskek- Istanbul, è precipitato su una

zona abitata vicino all'aeroporto Manas della città.

Secondo il ministro dei Trasporti del Kirghizistan Zhamshitbek Kalilov l' aereo - che aveva a bordo un equipaggio di cinque persone - sarebbe precipitato in fase di atterraggio perché non ha individuato e centrato la pista, ancora non si sa per quali motivi, se un guasto tecnico o condizioni avverse del tempo. Lo stesso ministero aveva parlato in un primo momento della possibilità che vi sian o fino a 40 vittime. (Ecco le immagini del disastro aereo)