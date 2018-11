Aereo in volo da Miami, ma a bordo c'è una sola passeggera

Avete mai sognato di essere l'unico passeggero presente in aereo? Latsamy McAdoo, una giovane residente Miami, è riuscita a vivere questa incredibile esperienza. La donna ha narrato quanto le è accaduto sul suo profilo Instagram. Il suo obiettivo era quello di raggiungere la Thailandia, dove si trova una parte del suo nucleo familiare. Ma, con ogni probabilità, la protagonista di questa storia non si sarebbe mai sognata di poter trascorrere l'intera tratta all'interno dell'aereo in assoluta solitudine. Certo, vanno escluso i piloti e il personale di volo, che erano regolarmente presenti.

Senza farsi prendere dal panico, la ragazza statunitense, quasi come fosse una vera e propria reporter, ha testimoniato lo scenario dell'aereo sul social network citato. Qualcuno, magari, avrebbe potuto essere investito dal panico e avrebbe potuto percepire una sensazione di vuoto attorno. Ma Latsamy McAdoo sembrerebbe aver vissuto questa situazione con una certa dose di spensieratezza. Almeno fino all'arrivo di qualche imprevisto: "È stato divertente ed eccitante - ha fatto sapere, come si legge su IlMessaggero - mi hanno lasciata correre e ballare su e giù per l'aereo. Poi purtroppo sono arrivate le turbolenze e ho pensato che fosse giunta la mia ora...". Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene. Anche su un aereo con un solo passeggero.