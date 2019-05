Immigrati irregolari occupano aeroporto di Parigi

Invasione di immigrati africani “sans papier” all’aeroporto di Parigi “Charles De Gaulle” per protestare contro le espulsioni; la vicenda ha avuto inizio alle 13:30 di domenica scorsa al grido “La Francia non è dei francesi, tutti hanno diritto a stare qui”, quando in circa 500 hanno occupato il terminal 2 dello scalo parigino con la richiesta di parlare col Primo Ministro Edouard Philippe e con i dirigenti di Air France.

L’occupazione è stata organizzata dal collettivo per il sostegno all’immigrazione “La Chapelle Debout” che ha definito i manifestanti “gilet neri”.

Secondo un comunicato ufficiale i dimostranti hanno chiesto ai vertici di Air France l’interruzione di qualsiasi tipo di partecipazione finanziaria, materiale, logistica e politica ai rimpatri forzati e la cessazione di “rappresaglie” nei confronti del personale di bordo dell’Air France che si rifiuta di imbarcare i soggetti da rimpatriare.

Attorno alle 15:30 una delegazione di manifestanti è poi stata ricevuta da alcuni responsabili della direzione di Air France. Gli immigrati hanno inoltre chiesto al governo francese di rivedere le politiche riguardanti i richiedenti asilo, chiedendo una regolarizzazione collettiva degli illegali.

Un manifestante ha poi reso noto che altre manifestazioni contro le deportazioni sarebbero susseguite. Nessuna dichiarazione è invece stata rilasciata dai vertici della compagnia di bandiera francese.

A fine gennaio circa 300 dimostranti si erano riuniti fuori della Prefettura di Parigi per chiedere la regolarizzazione di massa mentre un’altra manifestazione analoga era stata organizzata a fine dicembre 2018 davanti al Teatro della Commedia Francese, sempre a Parigi.

Insomma, dopo i “gilet gialli” ora il governo Macron se la deve vedere anche con i cosiddetti “gilet neri”.

L’episodio di domenica all’aeroporto Charles De Gaulle è un ennesimo segnale di allarme che evidenzia come l’ingresso massivo e incontrollato di immigrati irregolari sia un problema non solo italiano. Trattasi di un fenomeno che va gestito a livello europeo con un efficace coordinamento tra Paesi membri che deve necessariamente puntare su politiche preventive, su adeguati filtri che permettano di stabilire da subito chi ha realmente diritto all'asilo e ovviamente sui rimpatri.