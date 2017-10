Aiutò terrorista a fuggire a Roma. Assunta in Comune a Londra

Si è candidata per quel posto di lavoro offerto dal Southwar borough council di Londra e non ha mai dichiarato il suo passato. Così l'ex modella Mulumebet Girma, che in passato era stata in carcere per avere aiutato un terrorista a fuggire dopo un fallito attacco alla metropolitana di Londra, è riuscita a ottenere un posto in Comune e anche a finire sulla copertina del magazine dell'amministrazione.

Hussain Osman, cognato della donna, aveva progettato insieme ad altri tre uomini un attentato che avrebbe dovuto colpire le stazioni di Sheperd's Bush, di Oval e Warren Street, ma che poi sfumò quando la bomba non esplose. Osman raggiunse poi Brighton con l'aiuto della Girma e da qui, a bordo di un Eurostar, arrivò a Parigi, raggiunge Milano e fu arrestato a Roma.

Nella capitale italiana il terrorista fu fermato per i fatti del 21 luglio 2005. Gli inquirenti lo trovarono grazie a un telefonata al fratello Ramsi, che allora gestiva un negozio di abbigliamento a Termini. Mulumebet, che allora aveva 24 anni, fu condannata a dieci anni, ridotti poi a 5 e la sorella Yeshi - allora moglie di Osman - a 11 anni e 9 mesi.