Aleppo, esplosione in una base "Forse un raid degli israeliani"

Dopo i raid della scorsa notte sulla Siria, è giallo su una esplosione nella base militare iraniana nella zona di Aleppo. Hezbollah smentisce che si tratti di un raid aereo degli israeliani. Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani "l'esplosione è avvenuta in una zona dove le forze iraniane (Allied Damasco) sono presenti vicino alla Brigata Fatimìes" integrata da combattenti composta afghani sciiti, detto la fonte, aggiungendo che "le cause dell'esplosione non sono chiare" .

Il gruppo sciita libanese Hezbollah, che ha combattenti nella zona, ha detto attraverso il suo canale di notizie su Twitter che "non sono vere le informazioni di un'incursione nemica" in Aleppo, riferendosi alle informazioni diffuse sui social network che di fatto attribuivano a Israele un'incursione aerea in Siria. Inoltre fonti dei media di Hezbollah hanno affermato che le esplosioni sul sito sono state causate dallo scoppio di esplosivi all'interno di magazzino nei pressi della base.