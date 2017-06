Amsterdam, auto sulla folla: ​almeno 8 feriti alla stazione

Un'auto si è lanciata sulla folla davanti alla stazione centrale di Amsterdam. Lo riferisce il sito del quotidiano The Mirror, secondo il quale sui social sono apparse foto di persone curate sul posto, ambulanze e auto della polizia. Ci sarebbero otto feriti di cui due in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto attorno alle 21. La persona alla guida è stata tratta in arresto e portata via, riferiscono i media locali.

Secondo una prima ricostruzione la persona alla guida è stata avvicinata da alcuni agenti perché si trovava in un punto della piazza antistante la stazione centrale di Amsterdam dove era proibito l'accesso. A quel punto, presa dal panico, la persona avrebbe acceso il motore e accelerato e si sarebbe schiantata contro un muro, dopo aver investito i passanti.

L'incidente - come lo definisce la polizia - è avvenuto alle 21. Al momento, benché la dinamica ricordi gli attentati di Londra, Nizza e Berlino rivendicati da Isis, in cui veicoli sono stati usati per uccidere innocenti, secondo i media locali gli elementi finora raccolti non fanno pensare ad un attentato. La polizia ha fatto sapere non si tratterebbe di un "atto deliberato", ma di un incidente.