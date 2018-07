Arabia Saudita, non accettano che una ragazza guidi e le bruciano l'auto

Ennesimo episodio di violenza contro le donne in Arabia Saudita. Altro che Vision 2030 di Mohammed bin Salman e progetti per il futuro. Nel Paese arabo la situazione per le donne è tutt'altro che rosea. Dietro le riforme del principe (forzate e per mostrarsi al mondo in maniera diversa) c'è un Paese ancora profondamente oscurantista.

L'ultima notizia la riporta il quotidiano inglese The Independent. Una donna che esercitava il suo nuovo diritto alla guida è stata prima minacciata e molestata da alcuni ragazzi. Questi poi, non contenti delle offese, hanno deciso di dare fuoco all'automobile.

La ragazza si chiama Salma al Barakati, ha 30 anni, e vive nella provincia della Mecca. Appena avuto la possibilità di imparare a guidare, la ragazza non ci ha pensato due volte. Ha preso lezioni, ma evidentemente a molti della zona non piaceva che una donna potesse condurre un'auto. Anche se questa macchina serviva per aiutare i suoi genitori anziani a fa re delle commissioni

Prima l'hanno minacciata. Poi le hanno detto di non guidare perché era "contro la volontà di Dio". Ma quando ha scelto di ignorarli, i giovani sono passati alle maniere forti dando fuoco alla macchina. La ragazza ha deciso di pubblicare un video su Twitter in cui si ascolta lei mentre urla e osserva l'incendio divampare. La macchina è andata distrutta e adesso la polizia, dopo averle dato un'auto sostitutiva, è alla caccia dei criminali.

Un caso che dimostra comunque quanto sia in salita la strada delle riforme in Paesi come l'Arabia Saudita, dove però vige una sorta di condono da parte dell'Occidente. Sull'oscurantismo delle monarchie del Golfo c'è sempre una sorta di imbarazzo. Quasi a voler far finta di nulla di fronte al fatto che gli alleati dell'Occidente in Medio Oriente sono Paesi dove a una donna non è permesso guidare. O se le è permesso, è a rischio violenze.