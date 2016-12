Gli artisti contro Ivanka Trump: "Via i nostri quadri da casa sua"

Ivanka Trump sotto attacco. Ora gli artisti non vogliono che acquisti i loro quadri e le chiedono di rimuovere ogni loro opera da casa sua. Intanto, la figlia del presidente eletto viene aggredita sull’aereo da un passeggero che le urla contro: “Tuo padre sta rovinando l’America”.

Brutto periodo per la figlia del tycoon che ha conquistato la Casa Bianca e contro cui prosegue la contestazione permanente della sinistra radical americana. L’ultimo capitolo della bagarre, dopo il fallimento della strategia della delegittimazione prima con la conta dei voti e poi con l’attacco ai Grandi Elettori (e il boicottaggio della cerimonia di insediamento), si consuma per intero sui social. Su Instagram, infatti, un gruppo di artisti – che s’è dato il nome di Halt Action Group - ha dato il via alla campagna “Cara Ivanka”, in cui chiedono alla figlia di Trump di rimuovere dalle pareti di casa sua i loro lavori.

“Cara Ivanka, il razzismo, l’antisemitismo, la misoginia e l’omofobia non sono accettabili da nessuna parte. Men che mai alla Casa Bianca. Steve Bannon non può stare alla Casa Bianca, Jeff Sessions non può stare alla Casa Bianca. Chi parla di schedare i musulmani non può stare alla Casa Bianca. L’odio non può stare alla Casa Bianca. E non abbiamo intenzione di aspettare per vedere che si fa”. L’intenzione degli artisti, fin troppo chiara, è quella di protestare contro la figlia per colpire il padre. E a lei, Ivanka, come riporta Fox News citando Bloomberg, hanno chiesto di rimuovere i quadri dal suo appartamento di New York.

Intanto un brutto episodio s’è verificato su un aereo su cui la figlia del presidente s’era imbarcata con marito e i figli. Un passeggero ha iniziato a inveire contro di lei imputandole il fatto che il padre “stesse rovinando l’America”. L’uomo è stato allontanato mentre Ivanka, come riporta The Hill, l’ha completamente ignorato preferendo giocare con i figli.