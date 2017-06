May: "Assicureremo stabilità qualunque cosa accada"

Nonostante il risultato alle urne fotografi un Parlamento spaccato in due e un governo a rischio, Theresa May promette "stabilità".

"Qualunque sia il risultato il paese ha bisogno di stabilità e il, partito Conservatore farà il proprio dovere per assicurarla", ha detto - non senza qualche incertezza nella voce - il premier uscente dopo aver saputo della propria rielezione con ampio margine nel suo collegio storico di Maidenhead, nella contea del Berkshire, a est di Londra.

Di certo per lei la strada è in salita: aveva indetto elezioni anticipate per assicurarsi una maggioranza più ampia e un governo più stabile. Invece, complice una campagna elettorale sbagliata e il clima dopo gli attentati di Manchester e Londra, si ritrova con una maggioranza risicata e ben più instabile di quella del suo predecessore David Cameron che di seggi ne aveva conquistati 331 su 650.