Australia, giovane attacca passanti con un coltello e poi si uccide

Ha preso un suv e l'ha guidato a velocità sostenuta. È sceso e ha ferito, a coltellate, alcuni passanti, ricoverati in ospedale per le ferite riportate. Poi ha preso un taxi rubato ed è scappato. Infine si è tolto la vita, una volta circondato dagli agenti che lo stavano cercando.

È accaduto nella periferia sud di Sidney, in Australia, in queste ore (alle 15, ora locale). Autore del gesto, un giovane che, secondo quanto riportato dalle fonti di polizia locale era affetto da disturbi mentali. Per le forze dell'ordine, infatti, non si sarebbe trattato di un attentato terroristico.

Secondo quanto ricostruito dal Sydney Morning Herald, tutto è iniziato alle 15, ora locale, quando l'uomo, un 24enne già noto alla polizia, ha forzato un posto di blocco nella metropoli australiana, lungo l'autostrada a Bass Hill. Ne è seguito un inseguimento, in cui l'uomo è riuscito a rubare un furgone delle consegne di un supermercato e, successivamente, un taxi, a bordo del quale si è poi ucciso. Con una coltellata.