Australia, testamento in un sms: per i giudici il messaggio è valido

Sono racchiuse in un sms non inviato le ultime volontà di un 55enne morto suicida nel 2016. La Corte suprema di Brisbane, Australia, ha stabilito che quanto scritto nel messaggio ritrovato nella memoria del cellulare dell'uomo, dovesse essere rispettato. Il defunto, con questo testamento, ha deciso di diseredare la moglie e il figlio e lasciare tutti i suoi averi al fratello e al nipote.

Secondo il giudice Susan Brown, "la natura informale del messaggio non toglie che questo basti a rappresentare le intenzioni testamentarie del defunto". Il messaggio, nominato come "testamento", riporta le coordinate bancarie e per i giudici è sufficiente a definire le linea ereditaria. Come riporta Tgcom24, la moglie potrà fare ricorso, come prevede il diritto di famiglia, per ottenere la proprietà della casa coniugale.