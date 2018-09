Austria, afghano gay respinto perché "non sembra omosessuale"

Aveva fatto richiesta di asilo politico in Austria visto che nel suo Paese d'origine, l'Afghanistan, era stato più volte discriminato per il suo orientamento sessuale. Ma il giovane, un ragazzo di 18 anni, è finito vittima dei pregiudizi anche in quell'Occidente che considera le libertà come valori intoccabili.

Il 18enne si è visto respingere la richiesta di asilo perché sul cellulare non aveva foto di uomini né tracce di video porno. Come riporta il Corriere, secondo il funzionario del Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Bfa), l’ente del ministero dell’Interno austriaco che si occupa della protezione dei rifugiati, questo è un motivo sufficiente a dimostrare che il ragazzo non è gay.

Altri casi

Non è la prima volta che l'Austria rifiuta di riconoscere l'orientamento sessuale di una persona sulla base di motivazioni discutibili. Ad agosto un altro richiedente afghano 18enne si è visto respingere la richiesta di asilo perché i suoi comportamenti non facevano supporre che fosse veramente omosessuale.