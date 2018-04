Austria, verso il divieto del velo: "In difesa delle bimbe a scuola"

L'Austria ha annunciato di volere vietare l'uso del velo islamico per le bambine negli asili e nelle scuole elementari. Il ministro dell'Istruzione, Heinz Fassmann, ha dichiarato che il disegno di legge sarà pronto per l'estate e che si tratterà di una misura "simbolica", che prescinde da quante bambine saranno effettivamente coinvolte. Per Heinz-Christian Strache, vice cancelliere ed esponente del partito di estrema destra Fpo, "le bambine sotto i dieci anni devo essere protette" e aver la possibilità di "integrarsi e svilupparsi liberamente".

Il cancelliere Sebastian Kurz, del partito Oevp, ha detto alla radio Oe1: "Vogliamo che tutte le bambine in Austria abbiano le stesse opportunità", evitando che si sviluppino "società parallele". Il giornale austriaco Kurier ha sottolineato come né il ministro dell'Istruzione, né altri esperti interpellati, hanno fornito dati sul numero di bambine che indossano il velo negli asili e nella scuola primaria. Carla Amina Baghajati, portavoce della comunità islamica austriaca, ha definito il dibattito sul velo "una questione marginale" su cui si concentra un'attenzione esagerata. Il dibattito sull'immigrazione è stato centrale nella campagna elettorale del 2017, che ha visto Kurz diventare cancelliere dopo aver siglato una coalizione con il Fpo. Dopo la crisi dei migranti del 2015, l'Austria ha ricevuto 150mila domande d'asilo, che equivalgono a circa il 2% della popolazione totale di 8.7 milioni.