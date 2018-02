Auto contro le barriere vicino alla Casa Bianca

Un'auto con una donna a bordo si è schiantata contro una barriera nei pressi della Casa Bianca a Washington. A darne notizia è il Secret Service su Twitter. Di fatto il veicolo non è riuscito a sfondare la barriera di sicurezza della Csa Binaca e nessun agente presente sul posto ha riportato ferite. L'Agenzia che si occupa della sicurezza del presidente inoltre ha fatto sapere che durante l'incidente non è stato sparato nemmeno un colpo di arma da fuoco. L'episodio si è verificato sulla 17esima strada.



Lì è presente un blocco di protezione perché l'incrocio è proprio vicino alla "White House". La donna al volante non è riuscita ad attraversare del tutto la barriera e così è stata immediatamente arrestata dagli agenti dei servizi segreti. Adesso gli investigatori proveranno a far luce sui motivi che hanno spinto la donna a fare questo gesto lanciandosi con la propria auto verso il blocco di sicurezza.